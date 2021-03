Genoa, ansia derby: le novità dall’allenamento

Il Genoa si è ritrovato oggi a Pegli per iniziare la preparazione in vista della Sampdoria: il report rossoblù

«Tutti al centro sportivo per il primo allenamento vista derby. Lo staff ha riunito il gruppo al ‘Signorini’ tarando i lavori sulla bilancia delle necessità, dopo l’analisi della situazione nelle riunioni organizzative prima dell’inizio lavori. Un programma ridotto è stato eseguito dagli elementi, alle prese con il recupero dopo la sfida con l’Inter. La restante parte del team ha svolto una sessione carica di contenuti. Controlli nelle sale infermeria, utilizzo dei locali in palestra, esercitazioni e partitella sul terreno di gioco dopo la parte incentrata sull’attivazione muscolare. In vista della stracittadina di mercoledì non si scontano assenze dovute a squalifiche. Martedì è prevista la seduta di rifinitura prima del trasferimento in ritiro».