Genoa, Badelj: «Siamo frustrati, ma daremo tutto fino alla fine»

Badelj, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel finale della partita contro l’Empoli. Le sue parole:

RAMMARICO – «Il rammarico è enorme, dobbiamo ritrovare le energie per cercare di arrivare alla vittoria. Ci manca il gol per arrivarci. Siamo frustrati per questo periodo. Sono orgoglioso di questa squadra perché lotteremo fino alla fine».

SALVEZZA – «Giornata dopo giornata mettiamo in campo tutto, siamo diventati una squadra scomoda da affrontare, quindi la voglia di uscire da questo momento c’è».