Genoa, Blessin: «Mi arrabbio anche se pareggio. Rigore? La penso così»

Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Salernitana: le dichiarazioni

Alexander Blessin, ai microfoni di DAZN, ha parlato dopo Genoa-Salernitana.

LE PAROLE – «Eravamo riusciti a sbloccare il risultato con un bel gol di Destro, utile anche per il morale dopo tante occasioni che ci erano sfuggite. Il pareggio della Salernitana alla fine del primo tempo mi ha fatto molto arrabbiare, è stato un errore di concentrazione. Quando una partita in controllo non viene chiusa e non ti porti sul 2-0 non sei mai tranquillo. Mi lascia ben sperare la reazione nella ripresa, quando abbiamo rialzato la testa provando in tutti i modi a tornare in vantaggio. Io odio perdere, ma odio anche pareggiare. Questo è il terzo consecutivo, proveremo a vincere a Venezia la prossima settimana. Il rigore non dato? Per me c’era, le immagini testimoniano la trattenuta».