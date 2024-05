Genoa Bologna, il BELLISSIMO gesto di Strootman: ecco cos’è successo

Bellissimo gesto di Kevin Strootman durante la partita tra Genoa Bologna, ultima giornata di campionato di Serie A

Durante la sfida tra Genoa Bologna, valevole per la 38esima giornata di Serie A. Kevin Strootman è entrato in campo nel corso della ripresa per la sua ultima partita con la maglia rossoblu.

Una volta entrato in campo, Vogliacco si è subito precipitato per consegnare la fascia di capitano all’olandese che però ha rifiutato per far vivere per tutta la gara l’esperienza della fascia al difensore.