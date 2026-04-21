Genoa rigenerato da De Rossi, la ricetta di DDR per l’impresa Grifone: tra campo e mercato, ecco cosa ha fatto davvero la differenza

Genoa è stato rigenerato dalla cura di Daniele De Rossi: l’analisi dell’impatto avuto dal tecnico per l’impresa salvezza

Trentatré punti in 23 giornate, un ritmo da parte sinistra della classifica. Daniele De Rossi ha compiuto una vera e propria impresa: ereditato un Genoa penultimo con miseri 6 punti in 10 gare, ne ha più che raddoppiato la media, blindando una salvezza ormai virtuale con ben cinque turni di anticipo. La ricetta di “DDR” è stata un mix perfetto tra la valorizzazione della vecchia guardia (da Ostigard e Malinovskyi in versione leader, fino alla rinascita di Frendrup) e il coraggio di infondere una nuova identità alla squadra. Il Secolo XIX oggi analizza come il presente sereno del Genoa, certificato dal recente successo di Pisa, sia anche il frutto dell’ottimo mercato invernale orchestrato dal ds Diego Lopez. Tre innesti, in particolare, si candidano a essere i pilastri del Grifone che verrà: Bijlow, Baldanzi e Amorim.

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In Toscana i tre nuovi acquisti hanno fatto la differenza. L’olandese Bijlow, unico inamovibile tra gli arrivi di gennaio, ha tenuto in vita la squadra con interventi prodigiosi. Il Genoa vanta un’opzione di rinnovo fino al 2029 e le sue prestazioni (che gli hanno fatto ritrovare la Nazionale in ottica Mondiale) spingono verso la conferma.

Fondamentale anche l’impatto di Tommaso Baldanzi. Messo alle spalle qualche guaio muscolare, a Pisa è stato devastante: un assist e un rigore procurato. Il suo riscatto dalla Roma è fissato a 10 milioni, una cifra importante, ma De Rossi ha le idee chiare: «Gli consiglio di rimanere a Genova per trovare continuità ed esaltarsi». Un auspicio condiviso dal trequartista, desideroso di imporsi in rossoblù.

Infine, c’è il talento di Amorim. Pagato 7,5 milioni all’Alverca, il classe 2005 ha mostrato grinta e una personalità fuori dal comune. De Rossi lo paragona a Frendrup per la capacità di “sporcare” i palloni avversari e lo vede come il regista moderno del futuro.

Con l’obiettivo raggiunto, il finale di stagione servirà a ruotare gli uomini. Capitan Vasquez tirerà il fiato, ci sarà spazio per debuttanti della Primavera (come Grossi) e per valutare lo svedese Zatterstrom, il cui riscatto sfiora i 5,5 milioni. La missione salvezza è compiuta, ma nella testa di De Rossi il Genoa del futuro è già in campo.