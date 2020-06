Genoa-Juventus in tv e streaming: dove vederla

Genoa e Juventus si affrontano nella 29ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming

Nella 29ª giornata di Serie A la capolista Juventus, guidata da Maurizio Sarri, sfida in trasferta il Genoa di Davide Nicola. I bianconeri guidano la graduatoria con 69 punti e un vantaggio di 4 lunghezze sulla Lazio, mentre il Grifone è 16° assieme alla Sampdoria a quota 26 e lotta per non retrocedere. Genoa-Juventus: la partita si giocherà martedì 30 giugno 2020 alle ore 21.45 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, senza la presenza del pubblico sugli spalti per rispetto del protocollo sull’emergenza sanitaria da Coronavirus. La gara sarà arbitrata dal signor Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Juventus-Genoa sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Genoa-Juventus, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/20

Quando: Martedì 30 giugno 2020

Fischio d’inizio: ore 21.45

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

Dove vederla in streaming: Sky Go, Now Tv

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo

