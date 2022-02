Genoa, Onofri: «Commessi tanti errori. Non vincere con la Salernitana sarebbe pesante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex rossoblù Onofri ha parlato della situazione in campionato del Genoa

Claudio Onofri, ex calciatore del Genoa, ha parlato della situazione dei rossoblù in una intervista a La Gazzetta dello Sport.

ERRORI – «L’errore più clamoroso è stato scegliere prima un tecnico da club che tale non era mai stato, come Sheva, e solo dopo il ds. Di solito si fa il contrario. E, ancora, a parte Destro, ha inciso la mancanza di un’altra punta e e di centrocampisti che sapessero andare in area e fare gol».

SALERNITANA – «Prova senza appello? Da giocatore ho vissuto partite così. Ci sedevamo in spogliatoio prima che parlasse il mister, io in piedi da capitano. Dovevo dire che serviva far capire subito agli avversari la nostra forza. E la Nord si scatenava. Domani, senza un successo, si farebbe pesante».