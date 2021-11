Genoa, Preziosi: «Sereno, ma c’è anche tristezza. Ricerca disperata dal 2017»

L’ex patron del Genoa Preziosi ha parlato dell’addio alla presidenza del Grifone

Enrico Preziosi, ex patron del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato del suo addio alla presidenza del Grifone in favore di 777 Partners.

ADDIO E TRISTEZZA – «In generale sono sereno, anche se un po’ di tristezza c’è, inutile negarlo. È stato fatto un lungo percorso insieme, quando finisce una storia così importante uno non può mai essere felice. Sereno sì, perché cederlo alle persone giuste era la cosa più importante. Ho iniziato una ricerca quasi disperata nel 2017, volevo un interlocutore che garantisse al Genoa quello che non era più in grado di dargli io. E dopo quattro anni sono sicuro di averlo trovato».

CONTESTAZIONE – «Ho cercato di fare il massimo ma per molti è stato poco. I tifosi vivono di risultati alla fine e in questi ultimi anni i risultati non sono stati soddisfacenti, per cui se fossi stato al loro posto mi sarei contestato anche io. Penso di avere avuto dei meriti in questi anni ma solo il tempo lo confermerà».