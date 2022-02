Genoa Salernitana, idee agli antipodi: da una parte i giovani, dall’altra l’esperienza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il match tra Genoa-Salernitana pone l’accento su due differenti idee di calcio e gestione della squadra

Il match di quest’oggi tra Genoa e Salernitana sarà decisivo per entrambe le squadre in ottica salvezza. Il pareggio non serve a nessuno, serve solo vincere. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, quella di Marassi sarà una partita tra due club che hanno scelto strategie completamente agli opposti per salvarsi.

Da una parte il Genoa si è concentrato, a gennaio, su acquisti di giovani che possano garantire anche futuro e continuità alla squadra. Dall’altra la Salernitana che ha preferito puntare sull’esperienza, con gente del calibro di Fazio e Perotti, per provare il miracolo salvezza.