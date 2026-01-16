Genoa, Stanciu può già salutare: si va verso la risoluzione anticipata del contratto per il trequartista romeno. Ecco la situazione

L’avventura italiana di Nicolae Stanciu è arrivata al capolinea molto prima del previsto. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, il Genoa è ormai a un passo dalla risoluzione consensuale anticipata del contratto con il centrocampista della nazionale rumena. Una scelta tecnica che sancisce di fatto la fine di una scommessa estiva: il giocatore era sbarcato a Genova a parametro zero dopo aver concluso la sua parentesi in Saudi Pro League con il Damac FC, portando in dote esperienza e qualità tecnica.

I numeri del flop

Nonostante le aspettative, il trequartista classe 1993 non è mai riuscito a integrarsi pienamente nei meccanismi tattici del Grifone. Il suo score stagionale è decisamente magro: appena 7 apparizioni complessive raccolte tra Serie A e Coppa Italia, con l’unica gioia personale arrivata grazie alla rete siglata contro il Vicenza. Troppo poco per giustificare la sua permanenza in rosa. Le parti stanno dunque definendo l’addio immediato, una mossa che permetterà ai Rossoblù di liberare spazio salariale prezioso e al giocatore di cercare fortuna altrove.

