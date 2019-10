Genoa, Thiago Motta non accetta paragoni: «Io sono io»

Genoa, Thiago Motta non accetta paragoni con Ancelotti o Van Gaal: «Io sono io e non riesco a cambiare, nel bene o nel male»

Thiago Motta è atteso dalla sua prima panchina col Genoa. Ad attenderlo l’insidioso Brescia di Eugenio Corini, in quella che il tecnico spera sia la partita della svolta per il Grifone, a cui la vittoria manca ormai da troppe settimane.

In conferenza stampa, l’ex mister delle giovanili del Psg, ha risposto in maniera decisa a un giornalista che gli ha chiesto se fosse accostabile, come metodo, ad Ancelotti o Van Gaal. Così l’allenatore: «Io sono io e non riesco a cambiare. Nel bene e nel male non riesco a fare una cosa se non sono me stesso».