Genoa, ufficiale il rinnovo di Sabelli: il comunicato del club e le parole del calciatore dopo la firma con i rossoblù!

Genoa, è stato ufficializzato il rinnovo di Stefano Sabelli: il comunicato del club e le parole dopo la firma con i rossoblù!

Il Genoa blinda uno dei suoi pilastri fondamentali per il presente e per il futuro. La dirigenza rossoblù ha infatti comunicato ufficialmente in queste ore di aver trovato il definitivo accordo per estendere il contratto di Stefano Sabelli. Il duttile esterno difensivo, diventato ormai un punto di riferimento imprescindibile per l’intero ambiente ligure, prolunga così la sua felice avventura calcistica all’ombra della Lanterna. La nuova intesa siglata tra le parti prevede un legame fino a giugno 2028.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

I numeri di un leader: dalla promozione alla conferma in Serie A

Sbarcato a Genova nell’estate del 2021, l’esterno ha saputo conquistare il cuore della Gradinata Nord attraverso una dedizione instancabile e un grande spirito di sacrificio. Nel corso di queste intense stagioni, Stefano Sabelli ha collezionato ben 123 presenze ufficiali arricchite da un gol, risultando uno dei protagonisti assoluti della trionfale cavalcata che ha riportato il Grifone in Serie A nella stagione 2022/23. Riconosciuto da tutti gli addetti ai lavori come un giocatore capace di ricoprire più ruoli e dotato di una fortissima personalità, si è imposto in questi anni come uno dei veri e propri leader nello spogliatoio.

Le dichiarazioni della dirigenza: il commento di Diego Lopez

La profonda soddisfazione per l’esito positivo della trattativa è stata espressa chiaramente dai vertici societari. A commentare questa importante operazione di consolidamento della rosa è intervenuto lo Chief of Football, Diego Lopez, che ha evidenziato l’importanza umana oltre che tecnica del difensore: “Le squadre con un’anima si creano con giocatori che hanno un’anima. Stefano conosce il Genoa come pochi altri, è molto stimato dal nostro allenatore, dallo staff, dai compagni di squadra e dai tifosi. Con lui continueremo a costruire il Genoa che tutti vogliamo”.

La gioia di Sabelli: pronti per la quinta stagione rossoblù

Apprestandosi a iniziare la sua quinta stagione con la prestigiosa maglia del Grifone, anche il diretto interessato ha voluto condividere pubblicamente le proprie emozioni. Ringraziando tutto l’ambiente per il traguardo raggiunto, il difensore ha dichiarato: “E’ un onore per me continuare a indossare la maglia del club di calcio più antico in Italia. Ringrazio il presidente e la società, mister, staff, compagni e tifosi, per le testimonianze di affetto, i valori e la carica che mi trasmettono. Alè Genoa!”.

Questa operazione di calciomercato certifica la volontà della dirigenza di mantenere intatta l’ossatura storica del gruppo, premiando i giocatori che incarnano alla perfezione i valori del Genoa.