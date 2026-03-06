Genoa, Vitinha rivela: «Mi cercavano altri club italiani, ecco perché ho scelto il Grifone. Su De Rossi dico questa cosa»

Genoa, Victor Vitinha ha rilasciato queste dichiarazioni sulla stagione che sta vivendo con i rossoblù. Le sue parole

Victor Vitinha si racconta a cuore aperto al Corriere dello Sport. A quasi 26 anni, l’attaccante portoghese sembra aver trovato a Genova la sua dimensione ideale. Ecco le sue parole.

IL MOMENTO DI FORMA «Mi sento bene fisicamente, forse come non mai. Il prof ci fa correre tanto, non ci lascia mai abbassare il livello, e a me piace faticare. Certo, non ho intenzione di accontentarmi, fare gol è la cosa che mi rende più felice. Lo vogliamo sia io sia l’allenatore».

IL RUOLO IN CAMPO «Se gioco, dove conta fino ad un certo punto. È vero che mi sono sentito sempre un numero 9, avere qualche responsabilità differente va bene. Per me l’importante è sapere di aver fatto il massimo e anche di più. Mi sento un giocatore importante che può dare una mano agli altri. Cerco di essere una presenza positiva nello spogliatoio, magari mi do da fare per aiutare i nuovi ad inserirsi. Sono un uomo squadra».

DE ROSSI «Passionale».

IL GENOA «Voglia di crescere sempre».

GENOVA «Amore. La mia fidanzata è genovese, ma anche prima di conoscere lei mi trovavo benissimo qui».

L’ARRIVO IN ITALIA «Mi avevano cercato altri club italiani, la proposta del Genoa però mi sembrava la migliore. Ne parlai con Gattuso, all’epoca mio allenatore al Marsiglia, e gli chiesi qualche consiglio. Mi parlò benissimo del club e della città e io accettai subito. Non mi sono, ovviamente, mai pentito. Se Rino ce la farà a portare l’Italia al Mondiale? Sì».

LA CORSA SALVEZZA «Stiamo bene, ci sentiamo leggeri, ma sappiamo benissimo che dobbiamo fare ancora tanti punti per stare tranquilli. Siamo un gruppo che vuole fare sempre di più, sono sicuro che anche quando la classifica sarà a posto noi vorremo continuare a vincere per crescere. Vogliamo arrivare al nostro obiettivo il più rapidamente possibile. Con De Rossi e Lopez ci sentiamo più forti, in campo le cose ci sembrano più semplici. E anche i nuovi hanno portato qualità».

LA SFIDA ALLA ROMA «La Roma è talmente forte che ha tanti giocatori di qualità, anche se onestamente dai piedi di Paulo escono sempre grandi giocate. Mi dispiace che non ci sia, avrei voluto scambiare la maglia con lui. Stiamo lavorando tanto e forte. Partita durissima, ma in casa nostra. E abbiamo tanta voglia di vincere».