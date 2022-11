Germania, Brandt: «Siamo nella m***a»

Le parole di Brandt sulla sfida della Germania con la Spagna: «Dobbiamo vederla come un’opportunità per ribaltare le cose domenica»

Non usa giri di parole Julian Brandt in conferenza prima della sfida tra Spagna e Germania, con i tedeschi costretti a vincere per non rischiare l’eliminazione da Qatar 2022. L’ultima volta che si sono affrontate la Spagna aveva vinto 6-0. Di seguito le sue parole.

«Non credo che quella partita abbia alcuna importanza. Siamo in una situazione diversa ora, siamo migliorati sotto molti aspetti da allora anche se si parla sempre di cosa non funziona. Non importa se siamo nella fase a gironi in un’altra competizione, non serve a nulla parlare di quello che è successo in passato. Siamo in una situazione di merda, la Spagna arriva dopo una vittoria per 7-0 ma dobbiamo vederla come un’opportunità per ribaltare le cose domenica»