Germania, flop Mondiale per colpa dei videogiochi

I giocatori della Germania avrebbero dormito poco nelle ore precedenti le sfide con Svezia, Messico e Corea del Sud per stare davanti agli schermi TV a giocare con Playstation 4 e XboxOne, uscendo per la prima volta nella loro storia dal Mondiale al primo turno.

La tecnologia fa male alla salute e crea dipendenza. O si dorme o si gioca. E’ questo uno dei motivi del flop Mondiale della Germania. Nelle ultime ore, infatti, si fa largo la notizia che i giocatori tedeschi avrebbero dormito pochissimo nelle ore precedenti i match Mondiali contro Svezia, Messico e Corea del Sud, per stare davanti alla Tv fino a notte fonda o per giocare con Playstation 4 o XboxOne.

Invece di fare gruppo in ritiro e concentrarsi sulla vittoria dei Mondiali, molti dei giocatori della Germania si è isolata per sfidare amici rimasti in Germania o stessi colleghi presenti in altre stanze, costringendo Bierhoff, team manager della nazionale tedesca, o Loew, allenatore della Germania, ha staccare la rete internet in ritiro, per evitare sfide a FIFA 18 e Call of Duty World War II.

«Troppi giocatori erano concentrati su loro stessi». Questo è quanto è stato detto da Bierhoff al termine della sconfitta subita dalla Germania contro la Corea Del Sud che ha sancito l’uscita dai Mondiale della nazionale tedesca. Il dirigente, però, non si è addentrato su quanto facessero i giocatori prima degli incontri.

E’ stato provato che utilizzare videogiochi o console tenga allenata la mente e i riflessi, oltre all’attenzione, ma aver esagerato con l’utilizzo del del più famoso gioco di guerra e del simulatore calcistico più in voga degli ultimi anni non ha certamente o aiutato la Germania a continuare il proprio Mondiale, causando la perdita di ore di sonno importanti per i giocatori tedeschi.

La caccia al motivo dell’eliminazione della Germania dai Mondiali è ancora in atto: si parla di poco feeling tra vecchi e nuovi arrivati nella Nazionale tedesca, ma l’uso eccessivo di console non ha di certo aiutato i giocatori della nazionale.