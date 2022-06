Italia, Scalvini: «Essere qui un sogno. Da domani andrò con l’U19 per giocare l’Europeo»

Giorgio Scalvini, difensore dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Germania di Nations League

«Un sogno essere qui in Nazionale. Non mi aspettavo di stare qui così a lungo, ma da domani sarò con l’U19 per giocare l’Europeo. Vogliamo vincere. Poi mi concentrerò sulla prossima stagione e per riguadagnarmi la convocazione da Mancini».