Ghirelli: «Caso Salernitana? Sconcertante. Il calcio è falsato»

Ghirelli ha commentato il caso Salernitana in Serie A. Ecco le parole del presidente della Lega Pro

A La Politica nel Pallone, trasmissione di Gr Parlamento, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato il caso Salernitana in Serie A. Ecco le parole del numero uno della Serie C.

CASO SALERNITANA – «È sconcertante, come approccio e come è andata avanti la Serie A. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani. È quando non si rispettano le regole che il calcio è falsato».