Giaccherini su Pogba: «Gli ultimi anni non sono stati eccellenti»

Emanuele Giaccherini, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del ritorno di Pogba alla Juve. Le sue dichiarazioni:

POGBA – «Inizialmente era molto molto timido. Quando arrivò alla Juventus era un ragazzino. Aveva appena 19 anni ed entrava in uno spogliatoio nuovo. Ma quando prese le misure e si integrò diventò molto simpatico e cominciò a scherzare con tutti noi. Devo dire che non ci mise molto».

RITORNO – «E’ sicuramente un bel colpo, ma bisogna essere sinceri e dire che è pure un punto interrogativo perché bisogna capire innanzitutto con quale voglia e quale fame ritorna a

Torino dove è stato per un po’ di anni. Deve sicuramente rimentalizzarsi perché deve ripartire daccapo in una realtà che conosce bene come città, ma che ha cambiato tanto. E poi va detto che gli ultimi anni di Paul al Manchester non sono stati così eccellenti a livello calcistico».

