Giampaolo: «Niente paura che i risultati arriveranno. Sensi non si discute». Le parole del tecnico della Sampdoria dopo la Juve

Marco Giampaolo ha parlato a DAZN dopo Sampdoria-Juventus.

SCONFITTA – «Penso che i risultati si costruiscono con le prestazioni serie e non disordinate. La Sampdoria oggi ha fatto la sua partita, non è stata timida e non ha mai rinunciato ad aggredire l’avversario. La prestazione è stata buona. Alla lunga arrivano i risultati. Mente le non prestazioni non portano a nulla. Abbiamo subito due o tre situazioni, sono cose classiche della Juventus. Loro bravissimi nelle ripartenze. Se attacchi male, difendi male e la Juventus in due ripartenze ha rischiato di farsi male. Ho detto ai ragazzi che se facevamo un gol potevamo aprirla di nuovo. Poi il terzo gol ha chiuso tutto».

SENSI – «Sensi è arrivato e stava bene, leggero. Ha fatto due partite ottime. Poi è stato fermo una settimana per un problema muscolare. Il ritmo partite non l’aveva quando è arrivato dall’Inter. Lui ha trovato difficoltà contro Udinese e Atalanta, ma questa settimana l’ho visto meglio fisicamente. Tecnicamente non si discute».

SALVEZZA – «Non puoi aver paura se giochi a calcio. Se hai paura non giocare a calcio. La situazione è chiara e devo pensare a fare buone partite perché quelle migliorano l’autostima. La classifica è precaria, ci sono diverse squadre che stanno lì e devi saperci stare. Resettare e ripartire. Pochi discorsi».

