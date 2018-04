Giampaolo crede ancora nell’Europa: «I giochi sono aperti»

Le parole di Marco Giampaolo al termine di Juventus-Sampdoria, gara terminata 3-0 a favore della formazione bianconera

Marco Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post-partita di Juventus-Sampdoria per spiegare il 3-0 odierno all’Allianz Stadium: «La differenza la fanno i dettagli. Come il primo gol che abbiamo preso e le occasioni con Zapata e Ramírez quando potevamo pareggiare. Costa ha spaccato la partita. Peccato aver preso gol in quel momento del primo tempo – si legge sul sito web ufficiale – Sull’1-0 Cuadrado batte una punizione, Dybala la ferma con la mano per ribatterla. L’arbitro lo concede. Lo sottolineo solo per spiegare la differenza che può fare un aspetto che magari lì per lì si trascura».

Prosegue Giampaolo: «Comunque l’avremmo persa allo stesso modo, probabilmente. Siamo comunque venuti a fare la nostra partita. Sostituzione di Quagliarella? Il cambio è dettato dal fatto che non volerlo bruciare facendogli fare novanta minuti. I giochi europei? Sono ancora aperti, sappiamo quali sono le partite che dobbiamo vincere, a partire da quella di mercoledì sera con il Bologna» conclude l’allenatore della Sampdoria.