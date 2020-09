Giggs coccola Bale: «È il nostro miglior realizzatore e un vero professionista»

Ryan Giggs ha parlato di Gareth Bale e dei suoi problemi con il Real Madrid: le parole del ct del Galles

Ryan Giggs ha parlato di Gareth Bale, difendendolo dalle accuse piovutegli nell’ultimo periodo. Queste le parole del ct del Galles.

«Bale è il nostro miglior realizzatore. Un giocatore che può segnare molti gol sempre. A causa della situazione al Real Madrid ha perso molte partite quindi è chiaro che non potrà avere la forma migliore ma Gareth è davvero un professionista. Nella partita con la Finlandia mi ha fatto piacere, si è allenato solo due o tre giorni e ha giocato. Era stato calcolato di vederlo in campo per 45 minuti o al massimo un’ora. Sicuramente contro la Bulgaria avrà qualche minuto in più».