Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC: battuto Abete con il 68% dei voti

Giovanni Malagò nuovo presidente della FIGC: i risultati delle elezioni odierne e dei voti nel confronto con Giancarlo Abete

La svolta ai vertici del calcio italiano si è finalmente compiuta. Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, inaugurando ufficialmente un nuovo corso per la governance. L’ex numero uno del Coni ha ottenuto una vittoria netta e schiacciante nelle urne, conquistando la maggioranza assoluta delle preferenze e superando lo sfidante Giancarlo Abete, attuale leader della Lega Nazionale Dilettanti.

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Il neoeletto presidente assume la guida della Federazione in un momento storico delicatissimo, succedendo a Gabriele Gravina, che ha guidato l’istituzione per quasi otto anni a partire dall’ottobre 2018. Il vecchio corso si era interrotto bruscamente nei mesi scorsi con le dimissioni dello stesso Gravina, rassegnate in seguito al terremoto sportivo della terza mancata qualificazione di fila dell’Italia ai Mondiali, un verdetto drammatico che ha imposto un totale azzeramento dirigenziale.

I numeri dell’assemblea e il quorum per l’elezione

La risposta dei grandi elettori è stata massiccia. Alla chiamata alle urne hanno risposto presente 266 delegati rispetto ai 273 che avevano teoricamente diritto di voto. Esaminando le defezioni, si registrano soltanto le assenze di un rappresentante della Lega Pro e di sei esponenti appartenenti alla quota degli atleti.

Questo quadro di presenze ha modificato leggermente il peso numerico della votazione: i punti espressi complessivamente si sono attestati a quota 502,946 voti, a fronte dei 516 inizialmente previsti dalle tabelle del regolamento assembleare. Di conseguenza, la soglia minima necessaria per blindare la vittoria al primo scrutinio era fissata a 252 voti, un obiettivo che il candidato vincente ha polverizzato fin dalle prime battute dello spoglio.

I risultati definitivi dello scrutinio FIGC

I dati definitivi validati dalla commissione elettorale mostrano un divario incolmabile tra i due sfidanti, consegnando a Malagò un mandato politico fortissimo:

Giovanni Malagò : trionfa ufficialmente conquistando 343,084 voti , equivalenti al 68,58% delle preferenze totali.

: trionfa ufficialmente conquistando , equivalenti al delle preferenze totali. Giancarlo Abete : si ferma a quota 145,936 voti , raccogliendo il 29,17% dei consensi della platea.

: si ferma a quota , raccogliendo il dei consensi della platea. Schede bianche: lo scrutinio ha registrato 11,272 voti, pari al 2,25% del peso assembleare.

Con questa netta legittimazione, il nuovo presidente della Federcalcio si appresta a varare il tanto invocato piano di riforme strutturali, con la priorità assoluta di ammodernare l’impiantistica, rivedere i decreti fiscali e rilanciare la competitività internazionale della Nazionale azzurra.