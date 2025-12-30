Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni dopo la 17a giornata: un turno a Diego Carlos, squalifica più severa per Di Francesco. Ammende per diversi club

Giudice Sportivo Serie A, queste le decisioni finali dopo la diciasettesima giornata: l’elenco completo di squalifiche, ammende e diffide

È stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 93 del 30 dicembre 2025 con le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 17ª giornata di Serie A Enilive, disputata tra il 27 e il 29 dicembre. Il documento, firmato dal dott. Gerardo Mastrandrea, chiarisce nel dettaglio squalifiche, ammende e provvedimenti disciplinari a carico di società, calciatori e allenatori.

Sul fronte società, il Giudice Sportivo ha deciso, in via generale, di non adottare sanzioni nei confronti di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Napoli, Parma, Pisa, Roma e Udinese, nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico nei rispettivi settori. La decisione è stata presa applicando le attenuanti previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.

Restano però alcune ammende specifiche:

Milan : ammenda di 10.000 euro per aver ritardato ingiustificatamente di circa quattro minuti l’inizio della gara (recidiva reiterata).

: ammenda di per aver ritardato ingiustificatamente di circa quattro minuti l’inizio della gara (recidiva reiterata). Lecce : 8.000 euro per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette.

: per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette. Lazio : 7.000 euro per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette sul terreno di gioco.

: per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette sul terreno di gioco. Fiorentina : 5.000 euro per lancio di due petardi.

: per lancio di due petardi. Bologna : 2.000 euro per lancio di fumogeni.

: per lancio di fumogeni. Atalanta: 1.500 euro per lancio di una bottiglietta.

Capitolo calciatori: una sola squalifica effettiva. Diego Carlos Santos Silva del Como dovrà osservare un turno di stop per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, essendo incappato nella quinta ammonizione stagionale. Scattano inoltre ammonizioni con diffida per Juan Jesus (Napoli) e Nicolò Zaniolo (Udinese), entrambi alla quarta sanzione.

Numeroso l’elenco dei giocatori ammoniti, con diverse posizioni che entrano in regime di attenzione in vista delle prossime giornate, tra cui Manuel Locatelli, Rolando Mandragora, Jesper Karlström, Scott McTominay e Alessandro Bastoni.

Infine, il capitolo allenatori. Provvedimento severo per Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, squalificato per due giornate: decisiva la protesta reiterata e gli epiteti gravemente insultanti rivolti all’arbitro, come rilevato dal Quarto Ufficiale. Prima ammonizione stagionale invece per Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari.

Tutte le ammende, come specificato nel comunicato, saranno addebitate sul conto campionato LNPA delle società coinvolte. Un quadro disciplinare completo che chiude ufficialmente la 17ª giornata di Serie A e proietta i club verso il prossimo turno con diverse situazioni da monitorare.

