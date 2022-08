Giudice Sportivo Serie A, gli squalificati della 2a giornata: mano pesante su Nehuen Perez

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noti gli squalificati al termine della 2a giornata di campionato

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha diramato le sensazioni a seguito della seconda giornata di Serie A. Mano pesante per il difensore dell’Udinese Nehuen Perez punito con due giornate di squalifica per «avere, al 49° del primo tempo, durante un’azione di giuoco, senza conseguenze lesive, colpito da tergo un avversario con un calcio alla gamba, senza possibilità di giocare il pallone».

Un turno di stop, invece, per il difensore dell’Empoli Luperto e l’attaccante del Bologna Orsolini. Cinquemila euro di multa, invece, per l’Atalanta per «avere suoi sostenitori, al 46′ del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore avversario».