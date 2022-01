ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giulini: «Nandez alla Juve è complicata. Contento per Baselli». Le dichiarazioni del presidente del Cagliari

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai cronisti presenti dall’Assemblea di Lega.

BASELLI – «Sono molto contento, è da un po’ che stavamo seguendo il giocatore. Ha fatto molto bene con Mazzarri a Torino, sono sicuro ci potrà dare una mano da qui a fine stagione per raggiungere il nostro obiettivo».

NANDEZ – «Su Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E’ stato l’investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. E’ complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento».

FUTURO NANDEZ – «E’ molto complicato, mancano poche ore, non c’è un’offerta ufficiale e andrebbe sostituito adeguatamente».