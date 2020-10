Giuntoli: «Dobbiamo essere più cattivi, più affamati, perché non abbiamo fatto ancora nulla»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole sugli obiettivi del club azzurro.

«Battuta d’arresto dopo l’Atalanta? Ci può stare ma non ci deve stare. Dobbiamo essere più cattivi, più affamati, perché non abbiamo fatto ancora nulla. Quest’anno facciamo un calcio più verticale e dispendioso, ma questo non è un alibi. Dobbiamo andare oltre e cercare di non incappare in queste battute d’arresto. Abbiamo tante soluzioni, ma abbiamo pagato la partita con l’Atalanta. Probabilmente la squadra avrebbe avuto bisogno di più cambi. Ovviamente Insigne non aveva più di 30′ nelle gambe, Elmas e Zielinski non potevano esserci. Un po’ le contingenze e un po’ le nostre scelte ci hanno condannato. Tutto però tornerà alla normalità già da domenica con una grande prestazione