Giuntoli: «Gattuso ha sposato completamente la causa azzurra, pronto il rinnovo»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni sul rinnovo di Gattuso.

«Siamo molto contenti del lavoro fatto, in campo e fuori dal campo. Ha sposato completamente la nostra causa. E’ arrivato in un momento delicato, le cose non stavano andando bene, ma lui ci ha aiutato a ritrovare l’assetto giusto per ripartire a grandi livelli. Lui è contento qui, un accordo per il rinnovo si può trovare. Rinnovo? Sono molto possibilista. Quando ci sono le componenti che una società vuol tenere un allenatore e l’allenatore vuole restare l’accordo è una conseguenza naturale».