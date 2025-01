Giuntoli: «Dobbiamo invertire la tendenza delle ultime partite; e su Kolo Muani dico questo...»

Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro l’Atalanta

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Atalanta Juve. Di seguito le parole del dirigente bianconero.

PAROLE – «È una partita molto importante come lo saranno le prossime, dobbiamo cercare di invertire la tendenza e questa è l’occasione ghiotta».

KOLO MUANI – «Fin quando non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli. Ci stiamo muovendo sui profili per dare al mister alcuni elementi in più di qualità visto le tante assenze che abbiamo avuto».

ARAUJO – «La Juve vuole aumentare la qualità e la quantità dei giocatori. Siamo pronti a fare degli inserimenti di qualità ma non c’è niente di definito ma siamo fiduciosi di dare al mister a breve qualche giocatore valido».

SUL MOMENTO – «Tante volte ci sono mancate le energie, abbiamo fatto mesi con assenze di lunga degenza, siamo sempre stati in affanno. Siamo tutti arrabbiati perché vogliamo fare di più».