Giuntoli Juventus, addio vicino! C’è la data della decisione definitiva: i dettagli

Giuntoli Juventus, addio vicino! Spunta la data della decisione definitiva dei bianconeri: i dettagli e gli aggiornamenti

Ci sono sviluppi significativi riguardo al futuro di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero non ha ancora comunicato ufficialmente la sua decisione al direttore sportivo, ma l’annuncio è atteso nelle prossime ore. Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti hanno analizzato la situazione, evidenziando come la scelta rientri in una più ampia riorganizzazione interna voluta da John Elkann:

LE ULTIME – «Una rivoluzione che parte dall’alto, con Elkann che ha voluto fare una discussione interna. La proprietà è sempre stata molto vicina alla squadra e il fatto di essere arrivati in Champions non ha coperto. A fare le spese, oltre all’allenatore è stato Giuntoli e il suo staff. Non gli è stata ancora comunicata la decisione definitiva, vedremo in che modalità arriverà la separazione e come sempre si aspettano i comunicati ufficiali».