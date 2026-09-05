Atalanta, Giuntoli parla prima della sfida contro la Roma: «La scelta di Sarri è stata fin da subito condivisa con la proprietà»

L’Atalanta di Maurizio Sarri si prepara al primo vero esame della stagione 2026/27. Alle 20:45 i nerazzurri affrontano la Roma, in un match che rappresenta un test significativo per valutare la crescita del gruppo e la solidità del nuovo progetto tecnico.

La squadra bergamasca arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive, entrambe per 2‑1, ottenute contro Sassuolo e Bologna: successi che hanno dato fiducia all’ambiente e mostrato i primi segnali dell’impronta sarriana, fatta di organizzazione, intensità e ricerca costante del dominio territoriale.

Un avvio convincente, ma ora serve la prova del nove

Le prime due giornate hanno evidenziato una Atalanta già in grado di gestire i momenti complessi delle partite, pur con margini di miglioramento nella continuità del palleggio e nella precisione negli ultimi trenta metri. Sarri, tecnico noto per il suo calcio strutturato e verticale, ha iniziato a plasmare la squadra secondo i suoi principi, alternando soluzioni tattiche e valorizzando diversi interpreti della rosa.

La Roma rappresenta però un avversario di livello superiore rispetto alle prime due uscite: una squadra fisica, organizzata e capace di colpire in transizione. Per questo il match assume un peso specifico importante nella valutazione del nuovo ciclo nerazzurro.

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PAROLE – «Non è nostro costume fare proclami, cerchiamo un’identità chiara e diversa rispetto a quella degli ultimi 10 anni. Mercato? Stiamo cercando di prendere ragazzi adatti per il nuovo modo di pensare il calcio. Ci vorrà tempo ma siamo convinti di fare bene»

ROWE – «Ci mancava un esterno che potesse fare qualcosa di diverso nell’ultimo terzo di campo e pensiamo di averlo preso»

SARRI – «La scelta di Sarri è stata fin da subito condivisa con la proprietà perchè volevamo avere un’identità forte, sapendo che ci vuole tempo. È un altro modo di pensare calcio, ci vorrà tempo, contiamo di crescere molto».