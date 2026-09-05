Inter‑Napoli 3-2: ritmo altissimo, ribaltoni continui e una vittoria firmata Lautaro al 91’. Ecco le valutazioni ai protagonisti

La sfida tra Inter e Napoli si trasforma in una delle partite più spettacolari dell’inizio di stagione. Fin dai primi minuti il match viaggia su ritmi altissimi, con occasioni da entrambe le parti e i due portieri, Meret e Josep Martinez, protagonisti con interventi decisivi. La gara sembra una sfida di Premier League, nonostante il caldo di Milano, e la traversa colpita da Federico Dimarco su punizione prima dell’intervallo è il simbolo di un primo tempo vibrante.

Ripresa: episodi, proteste e il primo ribaltone

L’Inter protesta per un presunto tocco di mano di Stanislav Lobotka su anticipo su Barella, ma il VAR conferma la regolarità dell’azione dopo un silent check. Pochi secondi dopo, però, è lo stesso Nicolò Barella a perdere un pallone sanguinoso che apre la strada al gol di Matteo Politano, abile a punire l’errore con una conclusione precisa.

L’Inter accusa il colpo e il Napoli raddoppia tre minuti più tardi. L’azione nasce da un pallone che sembra uscire, ma resta sulla linea laterale: Giovanni Di Lorenzo lo recupera e serve Rasmus Højlund, che inventa un gol da centravanti puro.

La rimonta nerazzurra: Dimarco, Lautaro e Thuram cambiano la partita

La reazione dell’Inter è immediata. Dimarco firma il primo assist della sua stagione e Lautaro Martinez, capitano e riferimento offensivo, segna il gol che riapre la gara. Poco dopo arriva anche il sigillo di Marcus Thuram, che svetta su Badiashile e completa la rimonta.

Il Napoli prova a resistere inserendo Benoît Badiashile per rafforzare la difesa, ma l’ingresso del francese non porta benefici: la squadra di Allegri perde equilibrio e l’Inter prende definitivamente il controllo.

Finale: Lautaro decide al 91’

Il Napoli ha due occasioni clamorose per tornare avanti, ma nel recupero Lautaro firma la doppietta che vale la vittoria. Una zampata da vero leader che chiude una partita ricca di gol, parate e ribaltoni.

Prestazioni da sottolineare: Yann Bisseck ancora solido, Alisson Santos positivo negli strappi, David Neres e Lorenzo Lucca meno incisivi. Barella sbaglia, prova a rimediare. Højlund conferma di essere un bomber vero.

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INTER– J. Martinez 7; Bisseck 6,5, Akanji 6,5, Bastoni 6 (79′ Bonny sv); Diouf 6, Barella 5,5, Zielinski 6,5 (72′ Calhanoglu 6), Sucic 5,5 (46′ Jones 5,5), Dimarco 6,5 (62′ Carlos Augusto 6,5); Esposito 5,5 (46′ Thuram 7), Lautaro Martinez 7,5.

NAPOLI – Meret 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Marin 5,5, Spinazzola 5,5; Anguissa 6, Lobotka 6 (79′ Gilmour sv), Vergara 5,5 (62′ De Bruyne 6); Politano 6,5 (62′ Neres 5,5), Hojlund 7 (72′ Lucca 5,5), Alisson Santos 6,5 (80′ Badiashile 5).