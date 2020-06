Godin: «Le qualificazioni al Mondiale 2010 il momento più duro mai vissuto»

Diego Godin ha ricordato quale è stato il momento più difficile vissuto da calciatore ai microfoni di Fox Sports. Le sue parole

«Le qualificazioni al Mondiali 2010 fu il momento più difficile mai vissuto con la Nazionale. È stato un cammino molto lungo. È stato difficile raggiungere la Coppa del Mondo. A fine eliminatorie abbiamo dovuto giocare contro l’Ecuador in quota ed eravamo più fuori che dentro. Ma abbiamo vinto con un gol di Diego Forlán, poi abbiamo battuto la Colombia e abbiamo finito pareggiando con l’Argentina in casa. Abbiamo vissuto momenti molto difficili, ma questo è ciò che ci ha consolidato. Se non ci fossimo qualificati per quella Coppa del Mondo, non avremmo mai realizzato ciò che abbiamo fatto dopo».