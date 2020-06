Gol Eriksen Napoli Inter: il danese segna direttamente da calcio d’angolo – VIDEO

Dopo un minuto si è già sbloccata la gara del San Paolo. Christian Eriksen ha segnato direttamente da calcio d’angolo che ha ingannato il portiere Ospina complice una deviazione impercettibile di testa di Di Lorenzo.

Il danese ha così sbloccato il match con un “Gol Olimpico” dando immediatamente una risposta a tutti i detrattori che gli rimproveravano le prove opache di inizio anno. Una rete da applausi.

Christian #Eriksen just scored straight from a corner kick for #Inter against #Napoli 0-1. pic.twitter.com/PzTsYzWslJ

— RainingGoals (@RainingGoals) June 13, 2020