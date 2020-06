Gravina contro la Serie A, domani un consiglio federale infuocato

Domani si preannuncia un Consiglio Federale infuocato: Gabriele Gravina è furioso per la proposta dei club di Serie A

La proposta dei club di Serie A (avanzata da Torino, Samp e Udinese e approvata da tutti gli altri) di bloccare le retrocessioni e non assegnare lo scudetto in caso di nuovo stop, ha mandato su tutte le furie Gravina. Come spiega il Corriere dello Sport questa delibera approvata dalla Lega di A è pronta a essere impugnata dal campo della FIGC nell’accesissimo Consiglio Federale di domani.

Sul tavolo di discussione ci saranno i piani alternativi alla conclusione regolare del campionato: ci saranno quelli studiati dalla Figc, ovvero il famoso algoritmo e i soliti playoff a playout, più, appunto, la proposta di cancellare le retrocessioni (e le promozioni), avanzata dalla Serie A. Una frattura che vede protagonista non solo Gravina, ma anche i club di B, di C e di D: tutti loro non si sentono tutelati allo stesso modo dei colleghi della A.