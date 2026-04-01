Gravina arriva in FIGC a Roma e commenta: «Come sto? Bene, bene». Ora l’attenzione si concentra sul prossimo Consiglio Federale

Gravina in FIGC a Roma risponde ai giornalisti: «Come sto? Bene, bene». Ora l’attenzione si concentra sul Consiglio Federale

Dopo la notte amara di Zenica, costata all’Italia l’eliminazione dai prossimi Mondiali, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è rientrato a Roma in un clima di forte tensione. Atterrato nella capitale a notte fonda, si è diretto subito verso la sede federale di Via Allegri, come riportato dall’ANSA. Il suo ritorno segna l’inizio di ore decisive per il futuro della Federazione e per il percorso di ricostruzione del calcio italiano dopo una delle sue pagine più difficili.

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All’ingresso degli uffici federali, Gravina ha mantenuto un profilo di assoluta riservatezza, limitandosi a poche parole davanti ai cronisti che cercavano di capire il suo stato d’animo dopo la disfatta azzurra. Alla domanda su come stesse vivendo il momento, il presidente ha risposto soltanto: «Come sto? Bene, bene». Una dichiarazione breve che non chiarisce la sua posizione, ma che conferma il clima di silenzio e prudenza attorno alla FIGC.

Ora l’attenzione si concentra sul prossimo Consiglio Federale, la cui data ufficiale sarà definita nelle prossime ore. L’incontro, annunciato ieri in conferenza stampa, rappresenta un passaggio cruciale per analizzare il fallimento della Nazionale e valutare eventuali decisioni sui vertici federali. La riunione sarà determinante per capire quale direzione prenderà il calcio italiano nel tentativo di ripartire dopo l’eliminazione mondiale.