Gravina: «Inter, forse a porte chiuse» – VIDEO

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa della possibilità di giocare a porte chiuse il match tra Inter e Ludogorets

Nella lunga conferenza stampa tenuta da Gabriele Gravina dalla sede della FIGC, il presidente della Federazione ha parlato del match di giovedì tra Inter e Ludogorets.

INTER – «Ho inoltrato in mattinata al Ministro Speranza una richiesta ufficiale per la gara ufficiale di giovedì dell’Inter e siamo in attesa di un riscontro del Governo per la disposizione della gara a porte chiuse e ci aspettiamo un segnale positivo».