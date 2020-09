Gravina: «Playoff? Ad oggi non vedo le condizioni. Dobbiamo ringraziare Mancini»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Pescara a margine di un evento su Gabriele D’Annunzio

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Pescara a margine di un evento su Gabriele D’Annunzio. Queste le sue dichiarazioni riportate dall’ANSA.

PLAYOFF – «I playoff (chiesti dal presidente del Napoli De Laurentiis ndr) in serie A? In questo momento l’unica cosa certa è che quella che il campionato parte il 19 di settembre. Poi successivamente faremo delle valutazioni e delle riflessioni se questa pandemia dovesse avere una evoluzione negativa sotto tutti i punti di vista. Oggi non mi sembra che ci siano queste condizioni».

MANCINI – «I complimenti dell’Olanda per il calcio totale dell’Italia? Dobbiamo dire grazie al ct Mancini che sta lavorando da diverso tempo su questo gruppo e soprattutto sulla valorizzazione dei tanti giovani. Questa è la dimostrazione che il calcio è un gioco di squadra e quando hai le idee chiare e quando ti assumi delle responsabilità credo che questo sia una bellissima conseguenza e ricevere dei complimenti in Olanda nella patria del calcio totale e farlo dopo quello che ha fatto l’Italia è una grandissima soddisfazione per noi».