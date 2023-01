Gravina sugli scontri sull’A1: «Episodi da far west, inaccettabile»

Le parole di Gabriele Gravina sugli sconti avvenuti in un autogrill dell’A1: «Condanniamo in maniera decisa episodi del genere»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine della presentazione del documentario numero 3 su Sara Gama, ha commentato gli scontri avvenuti ieri tra le tifoserie di Napoli e Roma sull’A1. Di seguito le sue parole.

«Condanniamo in maniera decisa episodi del genere. Bisogna inasprire le sanzioni e far sì che questi soggetti vengano espulsi dal nostro sistema. Come ha giustamente detto il ministro Abodi, queste persone devono pagare. Il calcio e le istituzioni devono fare di più insieme, la collaborazione è alla base di tutto. È inaccettabile che fuori dallo stadio si verifichino appuntamenti da far west per picchiarsi e sfogare le proprie tensioni, è una vergogna. Ciò non danneggia solo lo sport, ma tutto il paese».