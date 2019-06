Gravina: «Under 21 fiore all’occhiello. Under 20? Polemiche inutili»

Gabriele Gravina ha fatto il punto della situazione sulle Nazionali, parlando dal ritiro dell’Under 21 a Bologna

Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato da Casteldebole, sede del ritiro dell’Italia Under 21, pronta ormai all’esordio ad Euro 2019. Ecco le sue parole: «La pressione fa parte del gioco. Noi vogliamo vincere per tornare ai Giochi, sperando di riuscirci anche nel femminile. C’è pressione, come sempre: la nostra Under 21 è un fiore all’occhiello».

Gravina ha parlato anche della Nazionale maggiore e dell’Under 20: «Mancini ha sposato la nostra filosofia e ha tracciato le linee guida che il club azzurro sta seguendo. Under 20? Inutile fare polemiche sul gol annullato a Scamacca, Nicolato ha dimostrato grande signorilità».