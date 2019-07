Griezmann Barcellona, Bartomeu rassicura: «L’Atletico non ha prove»

Griezmann Barcellona, Bartomeu in conferenza stampa rassicura i tifosi sulla questione aperta con l’Atletico Madrid per l’acquisto del francese

Bartomeu ha parlato durante la presentazione di Griezmann. Queste le sue parole, riportate da TMW: «Ho già parlato con loro, e non hanno alcuna prova di niente. Io capisco che l’Atletico voglia difendere i suoi interessi».

«Ci siamo incontrati poi con loro per discutere di come pagare la clausola, un prestito da 35 e un riscatto a 85, perché non è facile fare questo tipo di operazioni».