Griezmann Barcellona, il francese si presenta: «Felicissimo di essere qui. Messi non mi ha scritto, lo ha fatto Suarez»

Sono le prime settimane di Antoine Griezmann da giocatore del Barcellona. Il francese è approdato all’ombra del Camp Nou dopo un estenuante tira e molla con l’Atletico Madrid. Anche dopo aver incassato i 120 milioni della clausola, le polemiche non si sono arrestate.

Il campione del mondo, intanto, si è presentato in conferenza stampa: «Sono felicissimo di essere al Barcellona, il gruppo mi ha accolto alla grande. Condividere lo spogliatoio con loro è fantastico, farò del mio meglio. Messi? Non mi ha scritto, lo ha fatto Suarez».