Guai per Bendtner: l’ex attaccante della Juve rischia il carcere

Niklas Bendtner finisce nei guai e rischia anche il carcere. È caos per l’ex attaccante della Juventus. Il motivo

L’ex attaccante della Juventus, Niklas Bendtner, è finito nuovamente al centro delle notizie di cronaca. Il danese, infatti, è stato condannato dal Tribunale di Copenaghen per una guida troppo spericolata che nel giro di un anno gli è costata ben sette infrazioni: due multe per eccesso di velocità e cinque volte in guida senza patente.

Il giudice ha disposto il sequestro della vettura di Bendtner (una Porsche Taycan Turbo S dal valore di 270 mila euro) e il pagamento di una multa di 5400 euro. Altrimenti dovrà scontare 20 giorni di carcere.