Guardiola: «Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti. Non siamo stati perfetti»

Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’incredibile eliminazione del Manchester City dalla Champions League. Le sue parole.

MATCH – «Un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti di finale. Il secondo tempo andava bene, eravamo lì, avevo la sensazione che stessimo meglio in campo, ma devi essere perfetto in questa gara e noi non lo siamo stati».

VAR – «Non lo so. Non voglio parlare delle circostanze. Altrimenti sembra che mi stia lamentando o trovando delle scuse. Siamo fuori. Avevo la sensazione che fossimo pronti ma facciamo degli errori. Ecco perché siamo fuori».

CHAMPIONS – «In questa competizione, devi pareggiare e andare agli ultimi minuti o ai tempi supplementari. In questa competizione devi essere perfetto. Il primo obiettivo che abbiamo è risolvere questi problemi.. Abbiamo avuto più possibilità. Non ho visto le statistiche – abbiamo fatto di tutto tranne che segnare».

STOP – «Adesso andiamo in vacanza. Torneremo presto a giocare. Dobbiamo rialzare il club. So che una volta con Manuel (Pellegrini) arrivammo in semifinale, abbiamo meritato di vincere nelle ultime stagioni ma non ce l’abbiamo fatta in Champions. Magari un giorno riusciremo a superare lo scoglio dei quarti e andare oltre, vedremo cosa succederà».