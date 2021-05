Guardiola Manager of the Year: «Merito di calciatori e staff fantastici»

Pep Guardiola ha commentato la vittoria del premio League Managers Association

Pep Guardiola ha vinto il premio League Managers Association, il riconoscimento di miglior allenatore dell’anno assegnato dagli stessi allenatori. Ai microfoni dei canali ufficiali del Manchester City, il tecnico spagnolo ha commentato la vittoria.

«Sono contento di vincere questo premio per la seconda volta, ma un riconoscimento come questo è possibile solo se un allenatore è circondato dai migliori professionisti. I miei giocatori sono stati fantastici: la loro dedizione e professionalità sono sempre state costanti, anche nella stagione più impegnativa che abbiamo mai affrontato. Anche il mio staff merita il massimo riconoscimento. Sono così fortunato ad avere un team di persone che danno tutto ogni singolo giorno, per assicurarsi che il Manchester City resti al top. Questo premio è dedicato e condiviso con loro».