Guardiola risponde a Klopp: «Le sue accuse non vere» – VIDEO

Guardiola risponde per le rime alle parole accusatorie di Klopp: «Le sue accuse mi hanno dato fastidio e non sono vere»

Qualche giorno fa Jurgen Klopp ha pesantemente accusato Real Madrid, Barcellona, Manchester City e Psg di avere troppa carta bianca sul mercato. Questione che permette ai club citati di spendere cifre spropositate a ogni sessione. Parole importanti, quelle del tecnico Reds, che non sono passate inosservate ai protagonisti.

Pep Guardiola gli ha prontamente risposto durante la sua conferenza stampa odierna: «Le sue parole mi hanno dato fastidio. Le accuse non sono vere. Non spendiamo 200 milioni ogni anno. Lui allena il Liverpool, non una squadra provinciale…».