Calciomercato, Klopp attacca: «Quattro squadre fanno ciò che vogliono»

Calciomercato, l’attacco di Klopp in conferenza stampa, prima di Liverpool-Napoli: ecco le sue parole

Jurgen Klopp, in conferenza stampa prima di Liverpool–Napoli, punta il dito contro gli acquisti faraonici. Ecco le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio: «Non posso parlare del mercato delle altre squadre, non so come facciano. Ma noi dobbiamo fare attenzione ai conti».

«Abbiamo investito tanto in questa squadra, non siamo in un mondo di fantasia in cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sono 4 squadre che possono farlo: Real, Barcellona, City e PSG ma non è una critica».