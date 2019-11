Guinness World Record per Oscar Tabarez: 200 partite con l’Uruguay

Sono 200 le partite sulla panchina della Nazionale dell’Uruguay per il commissario tecnico Oscar Tabarez, che entra nel Guinness World Record

Oscar Tabarez, grazie all’amichevole contro l’Ungheria che si giocherà alle 19, raggiunge quota 200 partite come commissario tecnico dell’Uruguay. Ed è Guinness World Record come ct con più presenze in una Nazionale.

Tabarez ha iniziato ad allenare La Celeste già nel 1988, fino al 1990, per poi tornare in carica dal 2006. Tredici anni in cui ha avuto grandi soddisfazioni, in primis la vittoria della Coppa America nel 2011 e il quarto posto al mondiale del 2010 in Sudafrica.