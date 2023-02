Hamilton: «Manchester United? Non ho ricevuto telefonate per essere coinvolto in un’offerta per l’acquisto della società»

Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo di Formula 1, ha parlato della possibilità di acquistare il Manchester United

PAROLE – «Sono molto vicino a lui, quindi so dove si trova con il club. Ovviamente è di Manchester, quindi quella è la casa dei suoi sogni… È quella da dove viene, ma non ci sono ulteriori informazioni che posso darvi su questo. Non ho ancora ricevuto una sua telefonata che mi chieda se voglio essere coinvolto in un’offerta per l’acquisto della società, ma voglio essere sempre più coinvolto nella proprietà dei club perché credo davvero nella proprietà delle persone di colore, mancano nello sport, manca l’equità».