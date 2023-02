Hamrin su Immobile: «Ora viene il difficile»

Kurt Hamrin è intervenuto ai microfoni di notizie.com commentando il traguardo raggiunto da Ciro Immobile

«I record sono fatti per essere battuti. Immobile è un giocatore molto forte, ma adesso si fa più complicata per lui la rincorsa a quelli che stanno ancora più avanti in questa classifica. Però è giusto che ci provi, ha tutto quello che gli serve per riuscirci».