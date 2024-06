FUTURO De Zerbi, ad un PASSO dal ritorno in panchina: la scelta sulla nuova SQUADRA

Le ultime sul futuro di Roberto De Zerbi in panchina dopo le dimissioni dal Brighton in Premier League. I dettagli

Clamorosa novità improvvisa sul futuro di Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da SportItalia, l’allenatore sarebbe infatti ad un passo dalla panchina dell’Olympique Marsiglia.

Nelle ultime ore il club francese ha accelerato, riuscendo a convincere l’ex Brighton. De Zerbi vede infatti l’esperienza in Ligue 1 come un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Nelle prossime ore potrebbe già esserci la chiusura della trattativa.